Ông Kim Jong Un tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

G.B (Theo TTXVN/Vietnam+, TNO)

(GLO)- Ông Kim Jong Un tái đắc cử vị trí Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội - SPA) khóa XV.

Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên chúc mừng ông Kim Jong-un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ tại phiên họp ngày 22-3. ẢNH: REUTERS/TNO

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23-3 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội - SPA) khóa XV.

Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp ông Kim Jong-un được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ từ khi chức vụ này được lập vào năm 2016.

Tại kỳ họp này, ông Jo Yong Won, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chức vụ cao nhất trong Quốc hội Triều Tiên, thay thế ông Choe Ryong Hae.

Triều Tiên đã triệu tập kỳ họp đầu tiên của SPA vào ngày 22-3.

Bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp đầu tiên của SPA cũng xem xét việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp; việc thực hiện triệt để kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia do Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX đề ra cũng như bàn thảo về việc thực hiện ngân sách nhà nước Triều Tiên năm 2025 và các vấn đề ngân sách nhà nước năm 2026-theo KCNA.

Thế giới

