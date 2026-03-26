Tin thế giới sáng 26-3: Iran tấn công tàu sân bay Mỹ

(GLO)- Iran tấn công tàu sân bay Mỹ; Mỹ tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh hơn nếu Iran không chấp nhận thất bại; Israel kêu gọi Liên hợp quốc xác định Hezbollah là tổ chức khủng bố; Hungary tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-3.

Iran tấn công tàu sân bay Mỹ

Ngày 25-3, ngày thứ 26 của xung đột, Hải quân Iran thông báo đã phóng tên lửa hành trình tấn công tàu sân bay Mỹ tại khu vực.

Thông báo tấn công tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln được Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Shahram Irani công bố sáng 25-3. Vũ khí sử dụng trong đòn tấn công là tên lửa hành trình.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: AP

Chuẩn đô đốc Irani khẳng định, tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn đang nằm dưới sự giám sát chặt chẽ và liên tục của hải quân Iran. Ngay khi chiếm hạm này tiến vào phạm vi tầm bắn hiệu quả của hệ thống tên lửa Iran, nó sẽ đối mặt với đòn tấn công tổng lực của hải quân Iran. Tư lệnh Hải quân Iran đồng thời khẳng định, Tehran vẫn đang duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả eo biển Hormuz cùng toàn bộ vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, trong thông báo, Chuẩn đô đốc hải quân Iran không đề cập thời gian, địa điểm cũng như hiệu quả của đòn tập kích mới nhất nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Cũng trong sáng 25-3, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động các cuộc tấn công mới thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4”, nhắm vào các mục tiêu tại Israel cùng các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Mỹ tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh hơn nếu Iran không chấp nhận thất bại

Nhà Trắng ngày 25-3 tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình với Iran, nhưng cảnh báo Washington sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và không chấp nhận thực tế rằng nước này đã bị “đánh bại về mặt quân sự”.

Người dân ở khu vực Bờ Tây, Israel, đứng bên cạnh một mảnh vỡ tên lửa Iran hôm 24-3. Ảnh: AP

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 25-3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh Iran còn “một cơ hội nữa” để hợp tác với chính quyền Mỹ, đồng thời cảnh báo nếu Tehran tiếp tục từ chối thỏa thuận, ông Trump sẽ bảo đảm Iran phải hứng chịu những đòn tấn công mạnh hơn.

“Tổng thống Trump không nói suông và ông ấy sẵn sàng giáng một đòn chí mạng. Iran không nên tính toán sai lầm một lần nữa. Sai lầm lần trước đã khiến họ mất đi giới lãnh đạo cấp cao, hải quân, không quân và hệ thống phòng không. Bất kỳ bạo lực nào sau thời điểm này sẽ là do Iran từ chối hiểu rằng họ đã bị đánh bại và từ chối đạt được thỏa thuận", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Bà Leavitt cho biết, các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra và được Nhà Trắng đánh giá là “hiệu quả”. Tuy nhiên, bà bác bỏ việc xác nhận đầy đủ các thông tin truyền thông gần đây về một “kế hoạch 15 điểm” do Washington được cho là đã gửi cho Tehran nhằm chấm dứt chiến sự.

Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang

Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống quân sự trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan này đã đạt các thỏa thuận khung với các tập đoàn quốc phòng BAE Systems, Lockheed Martin và Honeywell nhằm tăng cường sản xuất đạn dược, hướng tới đưa quân đội Mỹ vào “trạng thái thời chiến”.

Hệ thống THAAD của Mỹ tại Căn cứ Không quân Andersen ở Guam. Ảnh minh họa: Reuters

Động thái này diễn ra sau hơn ba tuần Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng nhằm bổ sung kho vũ khí đã bị tiêu hao.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm việc mở rộng sản xuất tên lửa tấn công chính xác cũng sẽ được đẩy nhanh, trong khi các doanh nghiệp quốc phòng được yêu cầu ưu tiên năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu tác chiến trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Israel kêu gọi Liên hợp quốc xác định Hezbollah là tổ chức khủng bố

Ngày 25-3, trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar kêu gọi chính thức chỉ định Hezbollah là một tổ chức khủng bố.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống miền Nam Liban ngày 22-3-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Gideon Saar nhấn mạnh: “Hezbollah đã thực hiện hơn 3.500 cuộc tấn công nhằm vào Israel kể từ ngày 2-3. Các cuộc tấn công bao gồm việc phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái về phía Israel.”

Ngoại trưởng Israel kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án Hezbollah, xếp tổ chức này vào danh sách khủng bố, gây áp lực đối với Liban để giải giáp lực lượng này theo các nghị quyết của Liên hợp quốc, buộc Iran phải chịu trách nhiệm vì đã hỗ trợ nhóm này.

Ngoại trưởng Gideon Saar chỉ trích chính phủ Liban: “Việc không hành động chống lại cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah cho thấy sự thiếu ý chí, thiếu nỗ lực và không có khả năng giải quyết hiệu quả vấn đề Hezbollah."

Thủ tướng Hungary tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

Ngày 25-3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Đây là động thái mới nhất trong cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai nước liên quan đến đường ống dẫn dầu Druzhba đang bị hư hại.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một video đăng tải trên Facebook, ông Orban nhấn mạnh Hungary cần thực hiện các biện pháp mới nhằm “khơi thông” điểm nghẽn nguồn cung dầu mỏ và đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

Thủ tướng Orban tuyên bố: “Chúng tôi đang dần ngừng chuyển khí đốt từ Hungary đến Ukraine và dự trữ lượng khí đốt còn lại trong nước. Ukraine sẽ không nhận được khí đốt từ Hungary chừng nào họ chưa nối lại nguồn cung dầu."