Tin thế giới sáng 27-3: Mỹ tiếp tục gia hạn 'tối hậu thư' với Iran

(GLO)- Mỹ tiếp tục gia hạn 'tối hậu thư' với Iran; Pakistan xác nhận hỗ trợ đàm phán Mỹ - Iran; NATO tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine giữa áp lực nguồn cung; Tàu chở dầu từ Nga bị tấn công... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-3.

Mỹ tiếp tục gia hạn 'tối hậu thư' với Iran

Ngày 26-3, Tổng thống Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm 10 ngày “tối hậu thư” đối với Iran, lùi thời hạn đến 20h00 ngày 6-4 (giờ miền Đông nước Mỹ), nhằm tạo thêm dư địa cho các nỗ lực đàm phán liên quan đến đề xuất 15 điểm của Washington.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 23-3-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đã một lần lùi thời hạn thêm 5 ngày (hôm 23-3), với lý do Iran phát tín hiệu sẵn sàng tham gia đàm phán. Theo ông, những cuộc đàm phán “đang diễn ra và tiến triển rất tốt”, bất chấp các thông tin trái chiều trên truyền thông.

Tổng thống Trump cũng cho biết Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz trong tuần này như một “món quà” dành cho Washington.

Trước đó, Mỹ từng cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 48 giờ nếu Tehran không bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz. Động thái tiếp tục gia hạn “tối hậu thư” cho thấy Washington đang theo đuổi chiến lược kết hợp giữa gây sức ép quân sự và thúc đẩy biện pháp ngoại giao.

Song song với đó, Mỹ không ngừng tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực. Khoảng 40.000 binh sĩ đã được triển khai tại Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát, trong khi hàng nghìn lính thủy đánh bộ bổ sung đang được điều động đến khu vực.

Pakistan xác nhận hỗ trợ đàm phán Mỹ - Iran

Giới chức Pakistan hôm nay xác nhận đang làm trung gian cho các cuộc đối thoại gián tiếp giữa Mỹ và Iran.

Ảnh ghép gồm hình ảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner. Ảnh: AFP/WION

Viết trên mạng xã hội X, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết, các cuộc trao đổi gián tiếp Mỹ - Iran đang được tiến hành với sự trợ giúp của Pakistan. Tham gia nỗ lực còn có Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Dar cũng khẳng định Pakistan đã trao cho Iran đề xuất ngừng bắn 15 điểm của Mỹ và Tehran hiện đang xem xét đề xuất này.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Al-Budaiwi hôm nay tuyên bố, các nước Vùng Vịnh cần được tham gia mọi cuộc đối thoại hay thỏa thuận về giải quyết xung đột. Trong một phát biểu trên truyền hình, Tổng thư ký GCC đồng thời khẳng định các nước Vùng Vịnh luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng có quyền tự vệ trước hành vi gây hấn của Iran.

Nga cho phép hộ tống vũ trang các tàu thương mại

Tại cuộc họp của Hội đồng Hàng hải Nga, Nga đã thông qua các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường bảo vệ tàu mang cờ Nga hoặc xuất phát từ các cảng Nga trong bối cảnh rủi ro an ninh hàng hải gia tăng.

Tàu chiến của hải quân Nga. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ cuộc họp, các bên đã thống nhất một số biện pháp bổ sung nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh, trong đó bao gồm việc ứng phó với các mối đe dọa khủng bố đối với tàu rời cảng Nga và tăng cường bảo vệ các tàu mang cờ Nga. Theo đó, các tàu này có thể yêu cầu hộ tống bởi các nhóm vũ trang cơ động thông qua hệ thống điều phối của cảng.

NATO tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine giữa áp lực nguồn cung

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang và gây áp lực lớn lên kho dự trữ vũ khí của phương Tây, Ukraine vẫn tiếp tục nhận được các nguồn viện trợ quân sự quan trọng để duy trì năng lực phòng thủ.

Đây là lời khẳng định được Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đưa ra trong buổi công bố báo cáo thường niên của liên minh tại Brussels ngày 26-3.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh các trang thiết bị thiết yếu vẫn sẽ đều đặn chuyển tới Ukraine. Đáng chú ý, trong số này có tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất - loại vũ khí đóng vai trò then chốt trong nhiệm vụ bảo vệ không phận trước những đợt tấn công bằng tên lửa.

Theo nhà lãnh đạo NATO, một phần đáng kể nguồn cung này được duy trì thông qua chương trình PURL (Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine) - cơ chế được triển khai từ năm ngoái nhằm cho phép các nước châu Âu tài trợ để Kiev tiếp nhận vũ khí từ Mỹ.

Tàu chở dầu từ Nga bị tấn công

Bộ trưởng Giao thông và Hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu ngày 26-3 xác nhận tàu chở dầu Altura của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công tại biển Đen, theo TASS. Con tàu treo cờ Sierra Leone, bị tấn công khi ở vị trí cách eo biển Bosphorus khoảng 24 km.

Con tàu chở theo 140.000 tấn dầu, xuất phát từ cảng Novorossiysk của Nga và đang trên đường đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), theo website theo dõi tàu thuyền Marinetraffic. Tàu bị hư hại một phần sau vụ nổ và phòng máy bị nước tràn vào. Toàn bộ thủy thủ đều an toàn và tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc tại hiện trường.

Tàu dầu Altura của Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển qua eo biển Bosphorus ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 16-3. Ảnh: Reuters

Vị bộ trưởng cho hay con tàu bị một thiết bị có thể là xuồng không người lái tấn công. Lực lượng Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Hạm đội biển Đen của Nga, nhưng Kyiv vẫn chưa bình luận về vụ việc nêu trên.

Vụ tấn công xảy ra khi các nước châu Âu tăng cường nỗ lực kiềm chế "đội tàu bóng đêm" của Nga - một mạng lưới tàu chở dầu bị cho là được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow. Ngày 25-3, Anh tuyên bố rằng lực lượng vũ trang và nhân viên thực thi pháp luật của nước này sẽ được phép lên tàu các tàu này trong vùng biển của Anh.