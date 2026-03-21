Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng quốc gia

(GLO)- Sáng 21-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Tiểu ban An ninh mạng của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, chiến lược của Đảng và Chính phủ.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách trong lĩnh vực an ninh mạng tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, sát thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế về an ninh mạng được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu. Lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm và cam kết của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự phiên họp tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Tại tỉnh Gia Lai, công tác bảo đảm an ninh mạng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số của địa phương.

Theo đó, tỉnh đã kiện toàn Tiểu ban An ninh mạng; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, gồm 14 đơn vị cấp sở và 35 đơn vị cấp xã...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Tiểu ban An ninh mạng trong tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan...

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và có ý nghĩa trọng yếu, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước.

Với phương châm “phòng ngừa từ sớm, bảo vệ từ xa, ứng phó hiệu quả, hiệp đồng chặt chẽ”, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 57 của Ban Bí thư.

Trong đó, chủ động xây dựng, hoàn thiện các kịch bản ứng phó với nguy cơ, sự cố và các cuộc tấn công mạng, nhất là đối với những lĩnh vực trọng yếu quốc gia như ngân hàng, tài chính, năng lượng, viễn thông, giao thông.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; định kỳ tổ chức diễn tập an ninh mạng; chuyển từ thế bị động, đối phó sang chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

Bên cạnh đó, tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và huấn luyện; xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ thông qua các cơ chế, chính sách đột phá.

Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh, xử lý vi phạm với khen thưởng, động viên kịp thời. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội.

Mục tiêu xuyên suốt là ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm mạng; bảo đảm vững chắc an ninh, an toàn không gian mạng, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và sự bình yên của nhân dân.