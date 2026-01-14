Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Chính phủ Mỹ đầu tư 1 tỷ USD mua động cơ tên lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Chính phủ Mỹ sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho mảng kinh doanh động cơ tên lửa của tập đoàn quốc phòng L3Harris Technologiesn nhằm đảm bảo nguồn cung động cơ ổn định cho nhiều loại tên lửa như Tomahawk và Patriot.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ đầu tư trực tiếp vào một nhà cung cấp thiết bị quốc phòng, thay vì chỉ đặt hàng mua sắm như trước đây.

Thứ trưởng Duffey nhấn mạnh đây là sự thay đổi chiến lược trong cách tiếp cận chuỗi cung ứng quốc phòng của Mỹ trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy tăng tốc sản xuất vũ khí và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng trong nước.

tomahawk-3010-8135.jpg
Tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh nguồn Vietnam+

Theo Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì năng lực Michael Duffey, khoản đầu tư sẽ được thực hiện thông qua chứng khoán chuyển đổi của Chính phủ Mỹ và tự động chuyển thành cổ phần phổ thông khi đơn vị động cơ tên lửa của L3Harris thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến trong nửa cuối năm nay.

Tập đoàn L3Harris cho biết bộ phận Giải pháp tên lửa của tập đoàn - chuyên sản xuất hệ thống động cơ đẩy cho các loại tên lửa như Patriot, THAAD, Tomahawk và Standard Missile - sẽ được tách hoạt động ra khỏi tập đoàn, nhưng vẫn chịu sự kiểm soát và thuộc quyền sở hữu của tập đoàn. Vì thế, thỏa thuận nói trên của Chính phủ sẽ giúp đảm bảo đơn hàng ổn định cho đơn vị mới trong thời gian đầu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

Thế giới

(GLO)- Mỹ có thể tăng thuế đối với Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu của Nga. Đây là phát ngôn của Tổng thống Donald Trump với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) mới đây.

Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Caracas. Ảnh: THX/TTXVN

Tin thế giới sáng 6-1: Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela

Thế giới

(GLO)- Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela; Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela; Ukraine cáo buộc Nga tấn công hàng loạt vào Kharkiv; Ấn Độ: Nhiều người phải sơ tán do cháy lớn ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-1.

null