(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) được kéo giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2022. Phát huy kết quả đạt được, các cấp chính quyền và ngành chức năng địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(GLO)- Việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật trên không gian mạng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang trong cộng đồng. Để ngăn chặn tình trạng này, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Ngày 12.8, lực lượng công an đã lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để điều tra xác minh đối tượng cướp tiệm vàng ở TP Biên Hoà do người dân tại Khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa khống chế, bắt giữ và giao nộp cho công an.