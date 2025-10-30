Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025

(GLO)- Ngày 29-10, Bộ Chủ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có 80 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.P



Thông tin tại hội nghị cho biết: Trong 3 năm qua, các phong trào hành động của tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn xung kích, đột phá trong giải quyết khâu yếu, việc khó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ Đoàn được bồi dưỡng về trình độ, phương pháp công tác.

Các phong trào, cuộc vận động trong thanh niên đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng những kết quả mà Đoàn Thanh niên LLVT tỉnh đã đạt được trong giai đoạn 2022-2025. Ảnh: H.P

Tổ chức Đoàn các cấp trong LLVT tỉnh đã chủ động tham mưu Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức thành công 6 lớp học kỳ trong quân đội cho hơn 1.120 học viên; tặng hơn 500 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó, hơn 100 gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng; trồng hơn 100.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tham gia trên 8.550 ngày công trong chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, xung kích, bản lĩnh tiên phong, sáng tạo”, Đoàn Thanh niên LLVT tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, đơn vị cũng đề ra 3 khâu đột phá, phấn đấu hằng năm có từ 92% trở lên tổ chức Đoàn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.