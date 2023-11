Bố chồng sập bẫy lừa của con dâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đak Lak vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Trúc My (SN 1998, trú tại thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.