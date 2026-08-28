Bế mạc Hội thao võ thuật Biên phòng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 27-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc Hội thao võ thuật năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị.

Hội thao quy tụ nhiều đội tuyển thuộc các đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng 2 và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh, tranh tài ở 5 nội dung: kỹ thuật đánh võ, chiến thuật đánh võ, đồng diễn võ thể dục, phân thế võ thể dục bài 2 và huấn luyện võ thể dục.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Trong đó, nội dung kỹ thuật đánh võ tập trung kiểm tra khả năng thực hiện các đòn thế tấn công, phòng thủ cá nhân; chiến thuật đánh võ đánh giá khả năng vận dụng linh hoạt các phương án tác chiến, xử lý tình huống thực tế.

Nội dung đồng diễn võ thể dục đề cao tính thống nhất, chính quy và sức mạnh tập thể; phân thế võ thể dục bài 2 chú trọng khả năng phân tích, vận dụng từng động tác vào thực tiễn chiến đấu; còn nội dung huấn luyện võ thể dục tập trung đánh giá năng lực tổ chức, phương pháp huấn luyện và duy trì nền nếp luyện tập của cán bộ chỉ huy.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đơn vị đã chủ động, nghiêm túc chuẩn bị lực lượng, tổ chức luyện tập chu đáo. Các vận động viên cơ bản nắm vững kỹ thuật, chiến thuật, thể hiện trình độ chuyên môn tương đối đồng đều. Đặc biệt, ở các nội dung huấn luyện và phân thế võ, vận động viên đã thể hiện rõ tác phong chính quy, phương pháp sư phạm mạch lạc, khả năng vận dụng linh hoạt và bản lĩnh, sức mạnh của người chiến sĩ Biên phòng.

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Hội thao là dịp đánh giá thực chất kết quả công tác huấn luyện thể lực, rèn luyện võ thuật và quân sự tại cơ sở; qua đó góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tuyển chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia Hội thao võ thuật cấp Bộ Tư lệnh trong thời gian tới.