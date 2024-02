Bắt tạm giam người đại diện một công ty bất động sản ở Quảng Nam

Ngày 24-2, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Xuân Phương (SN 1979; trú phường Cẩm Phô, TP Hội An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an TP Hội An tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân về việc bị ông Phương lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.



Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11-2020 đến năm 2022, ông Võ Xuân Phương với danh nghĩa là đại diện pháp luật của Công ty TNHH bất động sản Hội An Võ Thanh Thảo (tại phường Tân An, TP Hội An) đã ký kết nhiều hợp đồng liên quan việc chuyển nhượng, góp vốn chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác.

Tuy nhiên, ông Phương không thực hiện đúng giao dịch theo hợp đồng, qua đó đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Qua khám xét nơi ở của ông Phương tại đường Phan Châu Trinh - TP Tam Kỳ (nơi đối tượng thuê để ở), công an thu giữ hàng chục hợp đồng liên quan đất đai do Phương đứng tên cùng nhiều giấy tờ, vật chứng liên quan.