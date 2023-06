Bắt nhóm người đem súng, dao tự chế từ Quảng Nam ra Đà Nẵng

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 8-6-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8-10-2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Nghị định có hiệu lực từ ngày 8-6-2023. Theo đó, cho phép huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Qua công tác xác minh, công an phường nơi 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo ở "Tịnh thất Bồng Lai" cư trú và thân nhân xác nhận hiện họ không có mặt tại địa phương.

Công an Hải Phòng bắt giữ một người đàn ông liên quan thi thể cô gái trong bao tải, hiện đang tổ chức thực nghiệm điều tra tại hiện trường.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát đi thông báo tìm người bị hại hoặc có liên quan đến đối tượng Lê Văn Khánh (trú tại xã Trang, huyện Đak Đoa) bị tố lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-6, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can (có 1 bị can được tại ngoại) để điều tra hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức.