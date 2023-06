Bắt đối tượng lợi dụng lòng tốt, lừa đảo gần 6.000 người

Ngày 20-6, 1 lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2021, Hoàng Công Trường (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện.

Sau đó, đối tượng Trường lên mạng Internet tìm kiếm thông tin và tải các hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook kèm theo bài viết có nội dung phản ánh người thân của Trường (vợ, con, bố, mẹ, anh, chị…) với những câu chuyện bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương rồi kêu gọi từ thiện.

Trong đó có hình ảnh bài viết kêu gọi giúp đỡ tiền điều trị cho cháu Hoàng Duy Q. (SN 2015, ngụ huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) nhập viện ngày 29-1, đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Sau khi Trường đăng bài viết cùng hình ảnh trên nhiều trang Facebook cá nhân đã có nhiều người chuyển tiền ủng hộ cho Trường qua các tài khoản ngân hàng và bị đối tượng chiếm đoạt.

Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2021 đến nay, đã có 5.887 người có tấm lòng hảo tâm ở nhiều tỉnh, thành phố chuyển cho đối tượng Trường hơn 5,6 tỉ đồng và bị Trường chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng Công Trường để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục điều tra mở rộng. Do đó, ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự thì liên hệ với Công an TP Gia Nghĩa để được giải quyết.