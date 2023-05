Bắt cán bộ dỏm lừa đảo người nghèo 'chạy' trợ cấp và mua nhà ở xã hội

Ngày 17.5, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nữ bị can mạo danh trưởng phòng cấp sở để lừa đảo người nghèo.

Cơ quan CSĐT Công an huyện này cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Bình (53 tuổi, ngụ thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối năm 2021, Công an H.Hòa Vang nhận được nhiều trình báo từ người dân vùng nông thôn Hòa Vang, về việc đưa tiền cho một nữ cán bộ để "chạy" suất xin trợ cấp xã hội.

Trong các nạn nhân, có nhiều người nghèo, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Đối với những người này, số tiền bị lừa đảo không nhiều nhưng là tài sản tích cóp của các gia đình, nên nạn nhân rất bức xúc.

Ngoài ra còn có một số người "chạy" suất mua căn hộ chung cư nhà ở xã hội, mỗi trường hợp chung chi từ 50 - 100 triệu đồng.

Theo thông tin từ các bị hại cung cấp, nghi phạm tên Nguyễn Thị Thanh Trúc (54 tuổi, ngụ thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu), tự xưng là Phó trưởng phòng ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng.

Tiến hành xác minh, Công an H.Hòa Vang làm rõ Trần Thị Bình đã sử dụng tên giả là Nguyễn Thị Thanh Trúc, đồng thời không phải là cán bộ cấp sở như tự xưng, để lừa đảo.

Trong thời gian từ năm 2019 - 2023, bà Bình "nổ" với vị trí công tác và quan hệ với nhiều người, có khả năng xin được sổ trợ cấp xã hội và nhà ở xã hội, nên nhiều người dân tin tưởng, đưa tiền cho bà Bình, sau đó bị chiếm đoạt.

Bước đầu, Công an H.Hòa Vang tiếp nhận hơn 10 bị hại bị Trần Thị Bình lừa đảo gần 300 triệu đồng. Đồng thời công an huyện tiếp tục mở rộng điều tra, đề nghị ai là nạn nhân của Trần Thị Bình, liên hệ công an huyện để được giải quyết.