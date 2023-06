Bắt 4 đối tượng mua nhiều súng đạn từ Đắk Lắk

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Bắt đối tượng từ Mỹ xâm nhập về Việt Nam Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), cho biết bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công ở Đắk Lắk.

An Khê: Tạm giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thị Bích Hường (SN 1969, trú tại thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đức Tài bị bắt vì cho vay với lãi suất 730%/năm Nguyễn Đức Tài đã bị bắt giữ với hành vi cho vay lãi suất lên đến 730%/năm. Khi "con nợ" mất khả năng trả nợ đã bị đối tượng này hành hung.

Công an TP HCM bắt bà Hoàng Thị Minh Hồng Công an TP HCM đã ra lệnh bắt tạm giam bà Hoàng Thị Minh Hồng để điều tra hành vi trốn thuế 5,2 tỉ đồng.

Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật (GLO)- Bạn đọc H.M.C. (thị trấn Chư Sê) hỏi: Tôi có tham gia chơi hụi do bà N.T.T. làm đầu thảo. Bà T. còn nợ tôi số tiền hụi tổng cộng là hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, bà T. còn nợ tiền hụi và tiền vay của người khác tổng cộng gần 5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, bà T. tuyên bố bể hụi và bỏ đi khỏi địa phương cho đến nay. Vậy tôi có thể khởi kiện hoặc tố cáo yêu cầu xử lý hình sự đối với bà T. hay không?

Ia Pa: 22 năm tù cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (GLO)- Ngày 20-6, Tòa án nhân dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo gồm: Võ Thanh Thừa (SN 1991, trú tại tổ 5, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa); Rô Ái (SN 2001, trú tại buôn Biah B, xã Ia Tul, huyện Ia Pa và Ksor Sinh (SN 2002, trú tại tổ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hai vợ chồng ở Hải Dương đánh nhau do mâu thuẫn khiến người vợ tử vong Chiều 21.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường Văn Đức (TP Chí Linh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Dùng nhị khúc đánh người vì mâu thuẫn chuyện cũ (GLO)- Ngày 20-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Quang (SN 1991, trú tại tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku) 11 năm tù về tội “Giết người”.

Thanh-thiếu niên gây án mạng sau khi sử dụng rượu bia: Thực trạng đáng báo động (GLO)- Vì thiếu kiềm chế sau khi sử dụng rượu bia mà nhiều thanh-thiếu niên gây ra các vụ án mạng hết sức đau lòng. Các vụ án này là hồi chuông cảnh báo gia đình và toàn xã hội cần có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn.

Bắt đối tượng lợi dụng lòng tốt, lừa đảo gần 6.000 người (GLO)- Đối tượng đăng lên mạng xã hội Facebook kèm những câu chuyện bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương rồi kêu gọi từ thiện và lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,6 tỉ đồng của gần 6.000 người.

Nữ hành khách ở Chư Păh bị cấm bay 1 năm vì dùng giấy tờ giả (GLO)- Bà N.T.N. bị Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay 1 năm và kiểm tra trực quan 6 tháng vì dùng giấy tờ giả khi đi máy bay.



Cặp đôi chuyên "chăn dắt" các thiếu nữ quê đi bán dâm Nắm bắt một số cô gái trẻ cùng quê có nhu cầu xuống Hà Nội tìm việc làm, Lò Thị Hà và Nguyễn Văn Cảnh đã liên hệ rủ đi bán dâm.

“Tai mắt” để bảo đảm an ninh trật tự (GLO)- Từ tháng 5-2022 đến nay, thị xã An Khê triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh tại những tuyến đường, điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Mô hình đã trở thành “tai mắt” giúp lực lượng Công an quản lý, giám sát địa bàn, mang lại sự bình yên cho người dân.

Bình Phước: Bắt giữ nhóm đối tượng truy sát hai thanh niên Sau hơn 1 ngày truy bắt, đến khoảng 6 giờ ngày 19/6, lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thanh Phú. Còn 1 đối tượng cũng đã ra đầu thú.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng trong vụ vác dao đi chém nhầm người Liên quan vụ gây rối trật tự xảy ra ngày ngày 29.4.2023 tại một siêu thị trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng gây xôn xao dư luận, chiều 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà cho biết, vừa tiếp tục khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan.

Một giám đốc công ty bảo hiểm bị bắt Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) vừa bắt giữ Lê Văn Hồng, Giám đốc Công ty bảo hiểm Xuân Thành Tràng An, về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"

An Khê: Tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1996, trú xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Mộng Hiền (SN 1987, trú thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

