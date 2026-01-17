Bảo hiểm VBI xây tặng phòng học cho điểm trường làng Dyrao

(GLO)- Sáng 17-1, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) phối hợp với UBND xã Chơ Long (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành phòng học tại điểm trường làng Dyrao thuộc Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo UBND xã Chơ Long và ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VBI.

Khánh thành phòng học cho học sinh tại điểm trường Dyrao thuộc Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm trường Dyrao thuộc thôn 4 (xã Chơ Long) nằm trong vùng đặc biệt khó khăn. Hiện điểm trường có 62 em học sinh bậc Tiểu học, 100% học sinh là người Bahnar.

Chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, VBI đã tài trợ 500 triệu đồng để xây dựng các hạng mục cấp thiết tại điểm trường Dyrao gồm: xây mới 1 phòng học diện tích khoảng 70 m2, trang bị 19 bộ bàn ghế, làm mới khoảng 150 m2 sân bê tông cùng một số hạng mục phụ trợ khác.

Bảo hiểm VBI tặng nhiều phần quà động viên các em học sinh nghèo. Ảnh: Văn Ngọc

Sau gần 2 tháng khởi công, công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Chơ Long - cho biết: Đây là công trình ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số. Công trình góp phần cải thiện điều kiện dạy, học cho giáo viên và học sinh nơi đây.

Đơn vị thi công công trình tặng 5 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của nhà trường. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, VBI đã trao 62 suất quà cho toàn bộ học sinh tại điểm trường và tặng 10 phần quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH một thành viên Tấn Vấn cũng đã trao tặng 5 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám.