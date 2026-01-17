Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bảo hiểm VBI xây tặng phòng học cho điểm trường làng Dyrao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 17-1, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) phối hợp với UBND xã Chơ Long (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành phòng học tại điểm trường làng Dyrao thuộc Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo UBND xã Chơ Long và ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VBI.

bao-hiem-vbi-da-khanh-thanh-phon.jpg
Khánh thành phòng học cho học sinh tại điểm trường Dyrao thuộc Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm trường Dyrao thuộc thôn 4 (xã Chơ Long) nằm trong vùng đặc biệt khó khăn. Hiện điểm trường có 62 em học sinh bậc Tiểu học, 100% học sinh là người Bahnar.

Chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, VBI đã tài trợ 500 triệu đồng để xây dựng các hạng mục cấp thiết tại điểm trường Dyrao gồm: xây mới 1 phòng học diện tích khoảng 70 m2, trang bị 19 bộ bàn ghế, làm mới khoảng 150 m2 sân bê tông cùng một số hạng mục phụ trợ khác.

bao-hiem-vbi-tang-nhieu-phan-qua-dong-vien-cac-em-hoc-sinh-ngheo-anh-van-ngoc.jpg
Bảo hiểm VBI tặng nhiều phần quà động viên các em học sinh nghèo. Ảnh: Văn Ngọc

Sau gần 2 tháng khởi công, công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Chơ Long - cho biết: Đây là công trình ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số. Công trình góp phần cải thiện điều kiện dạy, học cho giáo viên và học sinh nơi đây.

don-vi-thi-cong-cong-trinh-da-tang-5-trieu-cho-quy-khuyen-hoc-cua-nha-truong-anh-van-ngoc.jpg
Đơn vị thi công công trình tặng 5 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của nhà trường. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, VBI đã trao 62 suất quà cho toàn bộ học sinh tại điểm trường và tặng 10 phần quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH một thành viên Tấn Vấn cũng đã trao tặng 5 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao quà "Xuân yêu thương" cho bệnh nhi ung thư máu

Trao 25 suất quà cho các bệnh nhi ung thư máu

Từ thiện

(GLO)- Chiều 9-1, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Hoài Nhơn

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

Từ thiện

(GLO)- Hòa trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, sáng 7-1, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây).

Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

Từ thiện

(GLO)- Chiều 29-12, đoàn công tác do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến làm trưởng đoàn đã trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá

Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá

Từ thiện

(GLO)- Ngày 27-12, Ban Tổ chức dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” đã trao tặng 4 kệ sách di động với hơn 600 đầu sách thiếu nhi cho Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 3 điểm trường: làng Ia Choan Luh, làng U Diếp và làng Chư Ruồi Sul (thuộc xã Al Bá, tỉnh Gia Lai).

Trao quà hỗ trợ người dân và học sinh 2 xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông, trị giá hơn 843 triệu đồng

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

Từ thiện

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

null