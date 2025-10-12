Bà Maria Corina Machado đoạt giải Nobel Hòa bình 2025

(GLO)- Giải Nobel Hòa bình 2025 đã thuộc về bà Maria Corina Machado - nữ chính trị gia người Venezuela.

Vào 16 giờ ngày 10-10 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Nobel Hòa bình đã quyết định trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho bà Maria Corina Machado - một nữ chính trị gia người Venezuela.

Ủy ban Nobel Na Uy công bố giải Nobel Hòa bình 2025 thuộc về bà Maria Corina Machado. Ảnh: AP

Năm nay có 338 cá nhân và tổ chức được đề cử cho giải Nobel Hòa bình, bao gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức. Con số này gia tăng đáng kể so với năm 2024, thời điểm có 286 cá nhân và tổ chức được đề cử.

Giải Nobel Hòa bình, trị giá 11 triệu crown Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu USD, dự kiến ​​sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10-12, kỷ niệm ngày mất của nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel, người sáng lập ra giải thưởng này vào năm 1895.

Trước đó vào năm 2024, Nihon Hidankyo - tổ chức của Nhật Bản - đã được nhận giải Nobel Hòa bình. Họ là những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki và đang vận động chống lại vũ khí hạt nhân.

Bà Machado bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 2002, với vai trò người sáng lập và lãnh đạo tổ chức giám sát bầu cử Sumate. Bà hiện là điều phối viên quốc gia của đảng chính trị Vente Venezuela.

Năm 2025, tạp chí Time xếp bà vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất toàn cầu.