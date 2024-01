Ẩu đả tại đám giỗ, 1 người tử vong

(GLO)- Chiều 15-1, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tuyên dương, thưởng nóng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) và Công an TP. Pleiku về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.