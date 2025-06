An Khê thu ngân sách đạt 39,91% dự toán

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã An Khê được thực hiện sâu sát, chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực và đạt kết quả cao.

Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành là 13.192,02 tỷ đồng, đạt 52,46% kế hoạch; theo giá so sánh năm 2010 là 7.031,8 tỷ đồng, tăng 8,96% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ là 5.289,26 tỷ đồng, đạt 57,21% kế hoạch, tăng 17,92% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn được 60,59 tỷ đồng, đạt 39,91% dự toán, tăng 4,09% so với cùng kỳ năm 2024.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai theo quy định; đảm bảo phát triển hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và được đầu tư theo hướng mở rộng và đồng bộ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai ngay từ đầu năm; các lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Đến nay, thị xã đã hoàn thành chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 60 hộ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, xây mới 40 căn nhà và sửa chữa 20 căn nhà với tổng kinh phí huy động gần 8 tỷ đồng.

Việc giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, luyện tập phòng-chống cháy nổ quân số tham gia đảm bảo. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đông đảo Nhân dân tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về việc quản lý, bàn giao tài sản cho đơn vị mới sau khi sáp nhập; chuyển giao một số công trình, dự án đang triển khai cho xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện; quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới; tiếp tục đoàn kết triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ tại các xã, phường mới…