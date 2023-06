An Khê: Tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1996, trú xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Mộng Hiền (SN 1987, trú thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 17-2-2023, Công an thị xã An Khê tiếp nhận tin báo của bà N.T.H. (trú thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê) về việc gia đình bà bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Bosscity, BKS 81AE-008.33.

Sau khi nhận tin báo, Công an thị xã An Khê triển khai lực lượng truy xét và xác định Phạm Văn Tài và Nguyễn Thị Mộng Hiền là các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên nhưng đang lẫn trốn.

Trong thời gian đang truy xét thì sáng ngày 17-6-2023, Tài và Hiền điều khiển xe máy về nhà của Hiền tại xã Cửu An (thị xã An Khê). Khi đi đến khu vực trạm điện gió thuộc thôn An Bình (xã Cửu An), Tài nhìn thấy xe máy nhãn hiệu YAMAHA, loại Sirius dựng bên lề đường, không có người trông coi, trên xe có cắm chìa khóa. Lúc này, Tài đưa xe đang đi cho Hiền điều khiển rồi đến lén lút đề nổ và điều khiển xe Sirus nói trên tẩu thoát về hướng quốc lộ 19. Hiền điều khiển xe chạy theo sau thì bị quần chúng nhân dân và lực lượng Công an bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, Tài và Hiền khai nhận hành vi trộm cắp 2 xe máy trên.

Công an thị xã An Khê sau đó đã phối hợp Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) tiến hành thu giữ xe BKS 81AE-008.33 tại một tiệm sửa xe tại huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) trả lại cho chủ sở hữu.