Lãnh 4 năm tù vì tội trộm cắp tài sản

(GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, ngày 5-6-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Trúc-Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

(GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Trương Quý Sửu - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.