Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 29-6 tại giao lộ đường Quang Trung-Lê Duẩn, km 78+350, quốc lộ 19 thuộc địa bàn tổ 7 (phường An Phú, thị xã An Khê) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 81H-034.74 do anh Lê Ngọc Mạnh (SN 1997, trú thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo anh Phan Quốc Trường (SN 1995, trú thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đak Pơ) lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng Bình Định-Gia Lai với xe mô tô BKS 81F1-182.88 do anh Nguyễn Văn Trọng (SN 2002, trú thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đak Pơ) điều khiển lưu thông trên đường Lê Duẩn hướng Nguyễn Trung Trực-Đỗ Trạc.

Hậu quả, anh Nguyễn Văn Trọng bị chấn thương nặng vùng bụng, đa chấn thương vùng mặt, gãy cẳng chân phải. Anh Trọng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Sau cú va chạm, xe mô tô bốc cháy, ô tô tải hư hỏng nhẹ, thiệt hại ước tính 10 triệu đồng.

AN PHÁT