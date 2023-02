(GLO)- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại địa bàn cơ sở, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị ủy ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo hệ thống chính trị tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Ông Trần Thanh Cảnh-Chủ tịch UBND xã Tú An-cho biết: Nhờ thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn; giữ liên lạc thông tin giữa cấp xã và Công an thị xã nên công tác đảm bảo an ninh, TTATGT của xã đã chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Công an thị xã đã tăng cường 1 Cảnh sát Giao thông về xã để chủ động phối hợp với lực lượng Công an chính quy địa phương đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn. Từ đó, người dân chấp hành nghiêm các quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không chở quá số người quy định. Tình trạng thanh-thiếu niên tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông đã giảm hẳn.

Còn theo ông Lữ Văn Tâm-Chủ tịch UBND phường Tây Sơn: Thực hiện quy chế phối hợp, Tổ tự quản an toàn giao thông cùng lực lượng Công an phường đã chủ động xây dựng kế hoạch hàng tuần, tăng cường phối hợp với Công an thị xã trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn phường. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tại khu đông dân cư, tổ dân phố; cung cấp thông tin và đề xuất giải pháp bảo đảm TTATGT, tập trung xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Lê Tiến Hùng-Phó Trưởng Công an thị xã An Khê-cho biết: Tháng 8-2022, Công an thị xã và UBND 8 xã, phường đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp đảm bảo TTATGT theo từng thời gian, địa bàn cụ thể. Nội dung phối hợp tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; trao đổi cung cấp thông tin và đề xuất giải pháp đảm bảo TTATGT, khắc phục hậu quả TNGT.

Việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm TTATGT. Các địa phương cũng đã chủ động chỉ đạo tổ tự quản an toàn giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; Công an cấp xã, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, già làng, người có uy tín phối hợp tăng cường thời gian, hình thức tuyên truyền pháp luật về TTATGT; thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng cá biệt, tổ chức ký cam kết không vi phạm và giao cho gia đình quản lý, giáo dục; lập danh sách người đủ 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe, yêu cầu gia đình không giao phương tiện sử dụng; khảo sát, khắc phục các “điểm đen” để phòng ngừa TNGT.

Phó Trưởng Công an thị xã An Khê cho biết thêm: Để các nội dung quy chế phối hợp đi vào thực tế và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT, Công an thị xã đề xuất thực hiện một số giải pháp như tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa đơn vị và UBND cấp xã; thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp, thống nhất nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tiếp theo. Mặt khác, tăng cường cơ chế giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể đối với lực lượng Công an, UBND cấp xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, HĐND đối với các nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo TTATGT, trong đó có việc triển khai quy chế phối hợp để tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy chấn chỉnh, chỉ đạo kịp thời.

Cùng với đó, trên cơ sở tình hình TTATGT, Công an thị xã và UBND cấp xã phân công, gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân; từng thành viên Ban An toàn giao thông các cấp tham mưu theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện giải pháp đảm bảo TTATGT, xem xét trách nhiệm làm căn cứ để khen thưởng, kỷ luật, xét thi đua cuối năm. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng cách làm hay trong công tác phối hợp thực hiện; tranh thủ các chức sắc, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vận động người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật về TTATGT.