Tại chương trình, các em được Đội công an giao thông huyện tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, nhất là các điều khoản liên quan đến thiếu nhi. Bên cạnh đó, các em còn tham gia trò chơi lồng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông như: Thi ghép các biển báo, thi vẽ tranh và thuyết trình ý tưởng trên giấy rôki, nội dung về an toàn giao thông.

Ngoài ra, các em còn tham gia trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức đưa ra, nội dung liên quan đến phòng-chống tai nạn thương tích và an toàn giao thông. Thông qua chương trình giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc thực hiện các biện pháp phòng-tránh tai nạn giao thông, phòng-chống tai nạn thương tích, an ninh học đường góp phần giảm thiểu các tai nạn thương tích trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn lành mạnh cho các em.

Dịp này, Trung tâm hoạt động TTN tỉnh tặng 20 suất quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học tốt.