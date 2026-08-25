An Khê khẩn trương xác minh vụ trên 100 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

(GLO)- Ngày 25-8, UBND phường An Khê (tỉnh Gia Lai) xác nhận một vụ nghi ngộ độc thực phẩm với trên 100 người mắc. Ngành chức năng địa phương đang tích cực vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ - Bí Thư Đảng ủy phường An Khê - thông tin: Ngay sau khi nhận được thông tin về một số ca nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê), UBND phường đã chỉ đạo Trạm Y tế phường, Đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm phường phối hợp với Trung tâm Y tế An Khê tổ chức điều tra, xác minh thông tin và triển khai các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Trung tâm Y tế An Khê tiếp nhận, điều trị và đảm bảo mọi điều kiện chăm sóc người bệnh một cách tốt nhất. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 23-8 đến 21 giờ ngày 24-8, đã có 78 trường hợp mua bánh mì thập cẩm (gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương, thịt heo rim) tại hộ kinh doanh Bin Bin về sử dụng. Sau đó, người sử dụng lần lượt xuất hiện các triệu chứng: đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt. Các bệnh nhân đến nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê.

Bác sĩ Trần Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế An Khê - thông tin: Đến 15 giờ ngày 25-8, Khoa Cấp cứu tích cực và hồi sức chống độc có tiếp nhận, xử trí 105 trường hợp bệnh nhân vào viện với tình trạng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và có sốt nghi do ngộ độc thức ăn.

"Sau xử trí và điều trị, bệnh nhân tạm ổn. Số bệnh nhân nhập viện điều trị là 101 trường hợp; 4 trường hợp sau xử trí bệnh tạm ổn, người nhà tự chuyển viện lên tuyến trên. Hiện có 83 bệnh đang điều trị, một số ổn định xuất viện, chưa ghi nhận bệnh nặng phải chuyển tuyến. Trung tâm Y tế An Khê tiến hành tiếp nhận, tích cực điều trị và đảm bảo mọi điều kiện chăm sóc người bệnh một cách tốt nhất"- bác sĩ Phương nói.

Làm việc với chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Khanh (chủ hộ kinh doanh Bin Bin) cho biết: Trung bình mỗi ngày, hộ kinh doanh Bin Bin cung ứng ra thị trường khoảng 200 ổ bánh mì các loại (thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày). Hiện tại, cơ sở đã tạm ngừng hoạt động để phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trên 100 bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế An Khê nghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Như Nguyện

Hiện Trạm Y tế phường đã tiến hành lấy mẫu, niêm phong mẫu thực phẩm và bảo quản lạnh. Ngành chức năng cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm.

Các mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm nêu trên được bảo quản lạnh tại Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế An Khê để tiến hành gửi đơn vị kiểm nghiệm, tìm căn nguyên gây ra ngộ độc thực phẩm.