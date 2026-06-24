Amazon Web Services lần đầu đưa hạ tầng đám mây đến Việt Nam

(GLO)- Amazon Web Services (AWS) vừa chính thức vận hành AWS Local Zone tại Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên hạ tầng điện toán đám mây do tập đoàn này trực tiếp quản lý hiện diện tại Việt Nam.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng số, đồng thời mở ra thêm lựa chọn cho doanh nghiệp trong nước trong việc tiếp cận các dịch vụ điện toán đám mây hiện đại.

Nhân viên làm việc trong một trung tâm dữ liệu của AWS. Ảnh: AWS/VnE

Local Zone là mô hình hạ tầng điện toán đám mây được AWS triển khai tại nhiều quốc gia nhằm đưa các dịch vụ điện toán, lưu trữ và mạng đến gần người dùng hơn.

Khác với các trung tâm dữ liệu quy mô lớn phục vụ toàn khu vực, Local Zone hoạt động như một điểm mở rộng của hệ thống đám mây, đảm nhận một phần việc xử lý và lưu trữ dữ liệu ngay tại địa phương.

Theo AWS, việc đặt Local Zone tại Hà Nội giúp doanh nghiệp Việt Nam giảm độ trễ khi truy cập dịch vụ đám mây, nâng cao hiệu năng và tốc độ phản hồi của các ứng dụng.

Mô hình này đặc biệt phù hợp với các lĩnh vực có yêu cầu xử lý dữ liệu theo thời gian thực hoặc cần lưu trữ dữ liệu tại chỗ như y tế, viễn thông, tài chính, truyền thông và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đánh giá việc AWS đưa Local Zone vào hoạt động tại Việt Nam sẽ bổ sung một nền tảng điện toán đám mây có độ trễ thấp, bảo mật cao, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức trong nước.

Theo ông, khoản đầu tư này thể hiện niềm tin của AWS vào tiềm năng phát triển của nền kinh tế số Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ công nghệ khu vực.

Hiện AWS có 38 Local Zone trên toàn cầu. Trước Việt Nam, mô hình này đã được triển khai tại một số thị trường châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Sự hiện diện của AWS Local Zone tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh hạ tầng số Việt Nam đang phát triển mạnh. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, cả nước hiện có 42 trung tâm dữ liệu với tổng công suất thiết kế gần 373 MW, tăng hơn bốn lần so với năm 2021.