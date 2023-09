8 năm tù cho đối tượng “phá hoại chính sách đoàn kết”

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến tháng 12-2022, Rlan Thih đã nghe theo các đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài lôi kéo, chỉ đạo nên lén lút tuyên truyền cho nhiều người dân tộc thiểu số ở xã Ia Glai (huyện Chư Sê) tham gia nhóm họp “Sang pơpu ană cữ”-là biến tướng của “Tin lành Đêga”, âm mưu thành lập cái gọi là “Nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”. Cùng với đó, Rlan Thih đã lôi kéo, xúi giục một số người tham gia và hình thành bộ khung, phân công các chức danh cho từng bộ khung ở cấp làng, với mục đích gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hành vi của Thih bị cơ quan Công an phát hiện. Ngày 19-12-2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bắt tạm giam Rlan Thih để điều tra về tội danh trên.

Tại phiên tòa, Rlan Thih đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Xét mức độ nghiêm trọng của vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Rlan Thih 8 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” và quản chế 3 năm tại địa phương, theo điểm b khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Hình sự.

Được biết, bị cáo Thih từng tham gia biểu tình bạo loạn tại Gia Lai vào năm 2001 và 2004. Mặc dù chính quyền địa phương, cơ quan Công an đã nhiều lần tuyền truyền, vận động, kiểm điểm, gọi hỏi răn đe nhưng Thih vẫn ngoan cố, không từ bỏ hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng đến khối đoàn kết dân tộc và an ninh trật tự tại địa phương.