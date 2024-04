Sau 22 giờ gây án, 3 bị can thực hiện vụ cướp ngân hàng tại H.Hóc Môn (TP.HCM) vào cuối tháng 10.2023 đã bị bắt giữ. Đáng chú ý, lực lượng công an xác định trong số tang vật của vụ án có lượng lớn tiền giả, được các đối tượng sử dụng để giao dịch.

Ngày 19-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi “Loạn luân”.