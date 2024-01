18 giờ truy bắt nghi phạm đâm nữ nhân viên quán cà phê

Ngày 14-1, Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa di lý đối tượng Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) từ Bình Thuận về Khánh Hòa để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, tại quán cà phê trên đường Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang xảy ra vụ việc nhân viên quán cà phê bị đâm trọng thương, nguy kịch. Nạn nhân là chị T.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang vào cuộc điều tra, xác định nghi can là Nguyễn Thành Trung. Sau khi gây án, Trung đã trốn vào huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Công an TP Nha Trang đã cắt cử trinh sát phối hợp với Công an huyện Tuy Phong vây bắt.

Đến khoảng 17 giờ ngày 12-1, các trinh sát đã bắt giữ Trung khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Trung bị bắt sau khi gây án 18 tiếng đồng hồ.

Trung khai vào khuya ngày 11-1, trong lúc ngồi nhậu trên đường Vân Đồn, đối tượng nhớ lại chuyện vợ mình có mâu thuẫn với đồng nghiệp tên T. cùng làm tại quán cà phê trên đường Vân Đồn. Sau đó, Trung mang theo một cây kéo dài khoảng 20cm đi đến quán cà phê để nói chuyện với chị T. Tại đây, sau khi cãi nhau, Trung rút kéo đâm chị T. hai nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó Trung bỏ trốn.