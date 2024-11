17 tập thể và 82 cá nhân đạt giải Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh Gia Lai

Hội thi năm nay có sự tham gia của 138 giáo viên tiêu biểu được lựa chọn từ 17 phòng GD-ĐT. Qua 5 ngày thi nghiêm túc (từ ngày 22 đến hết 28-11), hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh Gia Lai lần thứ IV đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ 100% giáo viên dự thi.

Các giáo viên đã trải qua 2 phần thi gồm: trình bày biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; thực hành dạy một hoạt động giáo dục.

Ban tổ chức hội thi trao giải nhất tập thể cho đơn vị Phòng GD-ĐT TP. Pleiku. Ảnh: Thúy Hằng

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 138 giáo viên cấp học mầm non theo Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi của Sở GD-ĐT; đồng thời trao 60 giải khuyến khích, 10 giải ba, 7 giải nhì và 5 giải nhất.

Trong đó, giải nhất hội thi thuộc về các giáo viên: Đinh Thị Mỹ Duyên (Trường Mầm non Hoa Phong Lan, Phòng GD-ĐT TP. Pleiku); Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Trường Mầm non Hoa Hồng, TP. Pleiku); Nguyễn Thị Phúc Hậu (Trường Mầm non Ánh Dương, TP. Pleiku); Nguyễn Thị Mai Thơm (Trường Mầm non Nghĩa Hưng, Phòng GD-ĐT huyện Chư Păh); Nguyễn Thị Thương (Trường Mẫu giáo Sao Băng, Phòng GD-ĐT huyện Chư Prông).

Ở giải tập thể, Ban tổ chức trao giải nhất cho Phòng GD-ĐT TP. Pleiku; giải nhì cho Phòng GD-ĐT huyện Chư Prông và Phòng GD-ĐT huyện Chư Păh; ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải ba và 11 giải khuyến khích cho các đơn vị Phòng GD-ĐT.

Ban tổ chức hội thi trao giải nhất cho 5 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thúy Hằng

Hội thi là hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua tự học, tự trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn, sự sáng tạo trong quá trình giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Đồng thời, nhằm phát hiện, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng, lan toả những điển hình tiên tiến. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt-học tốt trong trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.