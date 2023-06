Xử phạt 3 trang trại nuôi heo 960 triệu đồng vì không có giấy phép môi trường

Bắt nhóm mua bán súng đạn ở TPHCM Ngày 5-6, Công an quận Bình Tân cùng Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã triệt phá nhóm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.

Bình Định: Đề nghị truy tố bị can 26 tuổi hiếp dâm người phụ nữ 52 tuổi Công an H.Tuy Phước (Bình Định) vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can vụ án hiếp dâm, cướp tài sản.

Xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến phá rừng tại Phú Yên Theo kết luận giám định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, đối tượng Phan Thanh Hân đã chặt phá 19.700m2 rừng sản xuất, gây thiệt hại trên 440 triệu đồng.

Khởi tố Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai (GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, ngày 5-6-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Trúc-Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

3 thanh niên mang bình xịt hơi cay đi cướp điện thoại Iphone Sau khi cướp giật chiếc điện thoại Iphone 12 Promax của một phụ nữ và bị truy đuổi, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay để ngăn cản và giúp nhau chạy thoát.

Thanh niên hành hung rồi hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi làm ở quán bar Sau khi cùng nhau uống bia và nghe nhạc trong quán bar, Kiên đón taxi và rủ em T.T.C. (SN 2007, nhân viên quán bar) đi chơi nhưng bị từ chối.

Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo (GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Trương Quý Sửu - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Pleiku: 2 xe ô tô va chạm nhau, 1 người bị thương (GLO)-Vào khoảng 21 giờ ngày 4-6, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn trước số nhà 523 Phạm Văn Đồng (thuộc tổ 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô khiến 1 lái xe bị thương.

Thanh niên dùng clip, ảnh nóng tống tiền gái bán dâm ở TPHCM Ngày 3-6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Ngô Quang Anh (sinh năm 1995, ngụ quận 12) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ án Trần Thị Ngọc Hà chiếm đoạt tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát đi thông báo tìm người bị hại và người có liên quan vụ án Trần Thị Ngọc Hà có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam gã chồng hờ giết vợ rồi tạo dựng lời khai vô tội Bằng những dấu vết tại hiện trường và khám nghiệm tử thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đấu tranh với gã chồng hờ và cuối cùng hắn cũng khai nhận hành vi dùng dây siết cổ vợ đến khi nạn nhân bất động rồi rời khỏi nhà và lên kịch bản ngoại phạm để khai với công an.

Công an tỉnh Gia Lai dừng truy tìm bà Nguyễn Thị Tố Nga (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-CSĐT-Đ3 về dừng truy tìm bà Nguyễn Thị Tố Nga.

Vụ tiếp viên hàng không xách tay ma túy: Đã bắt giữ khoảng 200 đối tượng Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết tình trạng mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không gia tăng.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ nữ kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bị tố chiếm đoạt tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo tìm người bị hại vụ nữ kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đak Đoa: Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản sau 5 giờ gây án (GLO)-Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, đối tượng Xên (SN 2004, trú tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) điều khiển xe máy áp sát và ra tay cướp giật túi xách của người đi đường. Tuy nhiên, sau 5 giờ gây án, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa bắt giữ.

An Khê ngăn chặn vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh (GLO)- Tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Trước thực tế đó, Công an thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý số đối tượng này, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Sau chầu nhậu, 4 đối tượng rủ nhau đi chặn, đập phá xe khách (GLO)- Sau chầu nhậu, 4 đối tượng mang theo hung khí ra đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Krông Búk, tỉnh Đak Lak chặn xe khách lưu thông qua lại để đập phá.



