Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về các chiến lược, đề án quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biên soạn 195 chuyên đề giáo dục chính trị tự chọn; tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng quy định.

Ngoài ra, đã tổ chức 1.284 buổi nói chuyện, thông tin thời sự; xây dựng 168 chuyên mục quốc phòng địa phương; đăng tải trên 30.000 bản tin truyền thanh nội bộ và hơn 4.000 lượt tin, bài, ảnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh đã chủ động, nhạy bén, xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định về nêu gương và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Về mô hình chi bộ, Đảng bộ cơ sở “bốn tốt”, với tinh thần “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” và thông qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” đã hình thành nhiều mô hình hay trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ cấp cơ sở như: “3 nên, 3 có”, “2 trước, 2 sau, 2 an toàn”. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, kiên quyết ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hàng năm, có trên 95% tổ chức Đảng và 93,2% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giữ vững 220/220 chi bộ quân sự có chi ủy, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 30,74% (tăng 5,02% so với nhiệm kỳ trước), riêng dân quân đạt 26,09% (tăng 6,21% so với nhiệm kỳ trước), tỷ lệ đảng viên đã xếp vào đơn vị dự bị động viên là 14,41% (tăng 1,57% so với nhiệm kỳ trước); thôn đội trưởng là đảng viên đạt 94,55% (tăng 29,84% so với năm 2019).

Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT tỉnh.

Nét nổi bật là LLVT tỉnh đã thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu”, “đội quân công tác”. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động; đặc biệt là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã phối hợp tổ chức 229 đợt tuyên truyền, vận động thu hút 78.081 lượt người tham gia; giúp 33 hộ vươn lên thoát nghèo. Giai đoạn 2019-2024, LLVT tỉnh đã huy động 16.771 ngày công giúp các địa phương xây dựng, sửa chữa 110 căn nhà cho gia đình chính sách; di dời nhà ở, chuồng trại chăn nuôi cho 30 hộ dân.

Thông qua mô hình “Hũ gạo vì người nghèo” đã tiết kiệm được hơn 53 tấn gạo giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai có hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ khi có thiên tai xảy ra, đã ứng cứu thành công 114 người dân bị ngập do mưa lũ. Cùng với đó, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hơn 1.200 lượt người với số tiền hơn 170 triệu đồng; vào các dịp lễ, Tết tổ chức thăm, tặng 1.379 suất quà trị giá hơn 1,4 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên trong bất cứ hoàn cảnh nào LLVT tỉnh cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh.