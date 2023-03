(GLO)- Chiều 24-3, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023.

Dự lễ ký kết có các ông: Bùi Nghĩa Thảo-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên; Thượng tá Nguyễn Trường Chinh-Trưởng phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban và các đội trực thuộc 2 đơn vị.

Theo đó, 2 đơn vị đã thảo luận và thống nhất phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2023 tại Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên với 6 nội dung. Cụ thể: Phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, an toàn tại trụ sở và các cửa hàng xăng dầu của Công ty; thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Công an tỉnh Gia Lai, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các cơ quan, ban ngành có chức năng quản lý nhà nước về xăng dầu, về công tác bảo đảm an ninh trật tự; tham mưu, đề xuất cấp trên của 2 đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước về xăng dầu có biện pháp công tác nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh, nhất là chủ trương của nhà nước về điều chỉnh, quản lý xăng dầu hiện nay; đẩy mạnh công tác phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm liên quan lĩnh vực xăng dầu;...

Bên cạnh đó, 2 đơn vị cũng thống nhất về trách nhiệm của mỗi bên, việc tổ chức triển khai thực hiện và kế hoạch thông tin, báo cáo, sơ kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm.

Thông qua hoạt động ký kết nhằm hỗ trợ, phối hợp kịp thời giữa lực lượng an ninh kinh tế và doanh nghiệp trong việc bảo vệ các lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

ANH HUY-QUỐC VIỆT