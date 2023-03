Cụ thể, giá xăng RON 95-III giảm xuống mức 23.030 đồng (giảm 780 đồng), xăng E5 RON 92 là 22.020 đồng (giảm 780 đồng) một lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 1.200 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành không cao hơn 19.302 đồng/lít.Giá dầu hỏa giảm mạnh 1.250 đồng/lít còn 19.460 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 800 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành còn 14.470 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước 0 đồng/kg).

Theo Bộ Công thương ghi nhận, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở chu kỳ này giảm so với kỳ điều hành ngày 13/3. Cụ thể, tính đến ngày 16-3, giá bán lẻ tại thị trường Singapore với xăng RON92 là 88,7 USD/thùng, RON95 là 93,04 USD/thùng, dầu hỏa là 93,38 USD/thùng, dầu diesel là 91,9 USD/thùng, dầu mazut là 404,71 USD/tấn. Như vậy so với chu kỳ trước, bình quân giá xăng RON 92 đến ngày 16/3 giảm 2,924 USD/thùng, bình quân giá xăng RON 95 giảm 2,546 USD/thùng.