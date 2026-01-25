Xã Ia Hrung khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và nhà truyền thống

(GLO)- Ngày 24-1, xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và nhà truyền thống tại làng Máih.

Các đồng chí lãnh đạo xã Ia Hrung cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: ĐVCC

Công trình được khởi công từ ngày 26-3-2025 và hoàn thành vào 13-8-2025, với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng; gồm nhà bia tưởng niệm với diện tích 38,5 m2, sân bê tông 344 m2, các hạng mục phụ trợ như hàng rào, công trình vệ sinh và hạ tầng liên quan.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Tống Thới Mốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hrung đề nghị trong thời gian tới UBND xã, các ngành, Mặt trận, đoàn thể cần tiếp tục quan tâm chỉnh trang, phát huy hiệu quả công trình, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; từng bước xây dựng nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ”, điểm sinh hoạt tri ân, văn hóa, tâm linh của các dân tộc trên địa bàn xã.