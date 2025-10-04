Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Ra mắt công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngô Mây"

(GLO)- Ngày 3-10, Đoàn phường An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường tổ chức lễ ra mắt công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngô Mây”.

Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngô Mây là công trình kiến trúc tâm linh và lịch sử quan trọng, tọa lạc trên đường Yă Đố (thuộc tổ 1 Ngô Mây, phường An Khê).

Đây không chỉ là nơi tưởng nhớ một người con ưu tú của dân tộc, mà còn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

ra-mat-cong-trinh-thanh-nien-so-hoa-di-tich-ngo-may.jpg
Lễ ra mắt công trình thanh niên "Số hóa di tích lịch sử Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngô Mây". Ảnh: ĐVCC

Quá trình số hóa di tích lịch sử Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngô Mây được triển khai theo nhiều bước chặt chẽ. Trước hết, Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường An Khê cung cấp các thông tin, tư liệu cần thiết để Đoàn phường xây dựng bố cục, nội dung và sưu tầm hình ảnh minh họa phù hợp, phong phú.

Sau khi hoàn thiện, Đoàn phường tiến hành tạo mã QR và chuyển cho Phòng Văn hóa-Xã hội phường thẩm định. Khi nội dung được thống nhất, Đoàn phường tiếp tục phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao khảo sát vị trí lắp đặt bảng mã QR, tiến hành thiết kế và tổ chức lễ ra mắt công trình.

minh-hoa-ve-mot-trong-so-nhung-noi-dung-hien-thi-khi-quet-ma-q-r.jpg
Các nội dung hiển thị khi quét mã QR về di tích lịch sử Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngô Mây. Ảnh: ĐVCC

Việc số hóa ứng dụng công nghệ hiện đại với hệ thống mã QR liên kết nền tảng trực tuyến giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân dễ dàng tra cứu thông tin, hình ảnh, tư liệu về di tích Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngô Mây ngay trên điện thoại thông minh.

Hoạt động này thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và ý thức giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử-văn hóa quê hương.

Số hóa dữ liệu các “địa chỉ đỏ”

Số hóa dữ liệu các “địa chỉ đỏ”

(GLO)- Để tạo thuận lợi cho du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của di tích lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, các tổ chức Đoàn-Hội-Đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa dữ liệu nhiều “địa chỉ đỏ”.

