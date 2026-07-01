(GLO)- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập xã, ngày 30-6, UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ khánh thành 5 công trình dân sinh với tổng kinh phí hơn 3,18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của nhân dân.

Xã Bình Hiệp khánh thành 5 công trình dân sinh chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập xã. Ảnh: N.Việt

Các công trình được đưa vào sử dụng gồm: hệ thống điện chiếu sáng nút giao thông ngã tư UBND xã - đường Tây tỉnh; hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ ĐT 638 đến giáp quốc lộ 19B; hệ thống điện chiếu sáng thôn Hòa Mỹ; công trình sửa chữa, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận và tuyến đường “Cột cờ kiểu mẫu” tại các thôn Đại Chí, Trà Sơn.

Công trình điện chiếu sáng thôn Hòa Mỹ (nay là thôn Bình Thuận) sau khi hoàn thành đã mang lại điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Ảnh: N.Việt

Tuyến đường “Cột cờ kiểu mẫu” đi qua thôn Đại Chí và Trà Sơn (nay là thôn Tây An và Văn Phong). Ảnh: N.Việt

Việc hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại của người dân.

Đây cũng là minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các nhà hảo tâm và nhân dân xã Bình Hiệp trong xây dựng địa phương ngày càng khang trang, văn minh.