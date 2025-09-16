Vươn lên làm giàu nhờ đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp

(GLO)- Nhờ dám nghĩ, dám làm và đổi mới phương thức sản xuất, nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Ở tuổi 60, ông Kpă Dõ (làng Lê Ngol, xã Bờ Ngoong) vẫn miệt mài lao động và là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Ảnh: P.D

Ở tuổi 60, ông Kpă Dõ (làng Lê Ngol, xã Bờ Ngoong) vẫn miệt mài với công việc nương rẫy. Ông là người tiên phong trồng cà phê trong làng. Năm 1994, khi thấy nhiều nông dân khấm khá nhờ loại cây này, ông mạnh dạn chuyển đổi sản xuất. Ông trồng 2 ha cà phê, đồng thời bán 3 con trâu và 5 con bò để mua thêm gần 1 ha đất trồng cây ngắn ngày.

Được cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn, ông trồng thử nghiệm 1 ha bắp lai và ngay trong vụ đầu tiên đã có lãi hàng chục triệu đồng. Từ thành công của gia đình ông, nhiều hộ dân trong làng cũng mạnh dạn làm theo. Dù có thời điểm giá cả lên xuống thất thường, ông vẫn tin rằng cà phê là cây trồng bền vững nên từng bước mở rộng diện tích lên gần 6 ha.

Ông Kpă Dõ chia sẻ: “Bây giờ tuổi đã cao nên mới đây tôi chia bớt đất sản xuất cho các con, chỉ giữ lại gần 2 ha cà phê để chăm sóc. Từ trồng cà phê và chăn nuôi, sau khi trừ chi phí, tôi thu nhập gần 300 triệu đồng/năm”. Với những nỗ lực đó, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Cùng chung tinh thần đổi mới, anh Hlơl (42 tuổi, làng Ngo Tăh, phường Hội Phú) tạo dấu ấn với mô hình cà phê kết hợp với cây ăn quả. Năm 2018, khi nhận thấy 1 ha cà phê kém hiệu quả, anh quyết định thay thế bằng giống mới TRS1 và Thiện Trường.

“Tôi áp dụng kỹ thuật đa thân, thả đọt và ghép cải tạo nên năng suất cà phê đạt 4 - 7 tấn nhân/ha. Ngoài ra, tôi còn trồng xen 220 cây sầu riêng, vừa tăng thu nhập vừa tạo bóng mát cho cà phê. Bên cạnh đó, vợ chồng tôi còn nhận chăm sóc 5 ha cà phê của họ hàng để tăng thêm nguồn thu. Nhờ vậy, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi có thu nhập 300 - 400 triệu đồng/năm”, anh Hlơl nói.

Anh HLơl là một trong những hộ sản xuất kinh doanh giỏi của làng Ngo Tăh (phường Hội Phú). Ảnh: P.D

Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 366 nghìn hội viên nông dân. Trong số này, hơn 38% đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi; riêng hội viên là người dân tộc thiểu số sản xuất kinh doanh giỏi chiếm khoảng 15%. Những con số trên cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số.

Người dân không còn giữ lối mòn cũ mà chủ động đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ KHKT, khai thác thế mạnh địa phương và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ Nhà nước, xã hội để ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho biết: Để có sự đổi mới này, yếu tố quan trọng hàng đầu là sự quan tâm, định hướng của cấp ủy Đảng, cùng với sự phối hợp đồng bộ của chính quyền và các đoàn thể. Hội Nông dân tỉnh đã đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để hội viên nhận thức rõ vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả; vận động hộ khá, giỏi hỗ trợ hộ nghèo về vốn, giống, kinh nghiệm; đồng thời tổ chức tập huấn, tham quan, kịp thời biểu dương gương điển hình. Nhiều hội viên tham gia tổ hợp tác, HTX; mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung có sức cạnh tranh cao.

“Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên làm giàu trong hội viên, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, Hội thường xuyên sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”, bà H’Hồng nhấn mạnh.