Vui Tết Độc lập

Từ các tuyến phố chính cho đến những con ngõ nhỏ vùng nông thôn của tỉnh Gia Lai ngày này rợp sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2-9. Mọi người rộn ràng ra đường đón ngày lễ lớn của đất nước với niềm xúc động, tự hào và trân quý hơn nhịp sống bình yên hôm nay.

Cùng các cháu dạo chơi ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), ông Đỗ Văn An (75 tuổi, tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) tự hào chia sẻ: “Tết Độc lập vẫn luôn là cái “Tết” đặc biệt nhất đối với người dân chúng tôi. Ngày này nhắc nhớ chúng ta về những thành quả cách mạng, về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển thăng trầm của lịch sử, cứ vào ngày đặc biệt này, tôi thường nhắc nhớ con cháu treo cờ đỏ sao vàng trước nhà như một niềm tự hào mãnh liệt về tự do và độc lập. Hôm nay, tôi cùng con cháu lựa chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất, cùng nhau tới thăm tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Đại Đoàn Kết và xuống đường hòa cùng dòng người vui trọn ngày Tết Độc lập”.

Tại một số điểm du lịch trên địa bàn TP. Pleiku như Khu du lịch Biển Hồ, Công viên Diên Hồng hay các homestay… du khách đổ về rất đông. Ngoài cung đường Anh Hùng Núp thì những chiếc xe chở hoa rực rỡ sắc màu mang âm hưởng của mùa thu Hà Nội cũng xuất hiện tại một số cung đường, điểm đến đã thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Nhận thấy nhiều người yêu thích vẻ đẹp của những chiếc xe ngập tràn hoa tươi, chị Trần Gia Hân (tổ 1, phường Yên Thế) đã sắp xếp những chiếc xe hoa thật độc đáo và đưa ra Khu du lịch Biển Hồ để du khách thỏa sức chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm. “Có rất nhiều du khách tới tham quan Khu du lịch Biển Hồ đã dừng chân chụp hình với xe hoa. Với mức thu 20 ngàn đồng/lượt, mọi người tỏ ra rất hào hứng khi thỏa sức chụp cho mình những bức hình ưng ý”-chị Gia Hân cho hay.

Cũng tại khuôn viên Khu du lịch Biển Hồ, dòng người đổ về đây ngày một đông bởi sức hút từ hoạt động trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, dệt thổ cẩm… Du khách thập phương hào hứng hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống của người bản địa. Chị Tống Thanh Thủy (du khách đến từ Đồng Nai) cho hay: “Ai một lần đến Gia Lai mà không ghé thăm Biển Hồ thì quả là thiếu sót lớn. Không khí, cảnh vật, con người... nơi đây rất trong lành, thân thiện, gần gũi. Đặc biệt hơn cả là chúng tôi được trực tiếp trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Jrai, Bahnar tại đây mà không phải lặn lội tìm kiếm đâu xa”.

Homestay là loại hình lưu trú được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Gia Lai. Có thể kể đến một số homestay như: Tiên Sơn Pleiku (thôn 3, xã Tân Sơn), Hoa Vàng (580/22 Trường Chinh), Nhà Tôi (437-439 Ngô Quyền), XOM Organic Farm Stay (xã Trà Đa)… Hầu hết các homestay đều được đầu tư khá bài bản từ không gian hòa nhập với thiên nhiên, phòng ốc bài trí hài hòa cùng nhiều dịch vụ hấp dẫn.

Chọn homestay Tiên Sơn Pleiku là điểm lưu trú cho kỳ nghỉ 2-9 năm nay, anh Nguyễn Thái Hoàng (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: “ Chúng tôi yêu thích nơi đây bởi không gian rộng rãi, thoáng đãng, các căn phòng nằm tách biệt tạo cảm giác riêng tư. Trong ngày Tết Độc lập tôi cùng bạn bè sum vầy nấu nướng, tổ chức tiệc ngoài trời tại homestay. Những ngày nghỉ tiếp theo, chúng tôi sẽ tham quan một số điểm ở Pleiku”.

Bà Lưu Thị Xuân (quản lý homestay Tiên Sơn Pleiku) thông tin: “Dịp nghỉ lễ năm nay, homestay chúng tôi đón lượng khách ngoại tỉnh về lưu trú khá đông. Từ ngày 1-9, tất cả các phòng ở đây đã được đặt kín đến hết ngày 4-9. Chúng tôi mong muốn để lại một hình ảnh Gia Lai tuyệt đẹp, thân thiện trong lòng mỗi du khách khi tới đây”.

Trong ngày vui đón mừng Tết Độc lập, bên cạnh các di tích lịch sử văn hóa, nhiều người dân ở thị xã An Khê đã đến vườn dâu da đỏ (thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) tham quan, vui chơi. Chị Nguyễn Thị Lệ (tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cho biết: Năm nay 2 hộ có số lượng cây dâu da đỏ nhiều đã liên kết gỡ bỏ hàng rào tạo không gian rộng rãi, thoáng đãng. Các cây dâu da trĩu quả đang độ chín rộ, thu hút đông đảo người dân đến ngắm những chùm quả đỏ mọng, tận hưởng không khí trong lành, thanh bình.

“Tôi và mấy chị em hàng xóm cho các cháu nhỏ ra đây chơi nhằm giúp các con có tinh thần thoải mái trước khi bước vào năm học mới. Chúng tôi cũng đã ghi lại được nhiều tấm hình đẹp, vui tươi”-chị Lệ nói.

Với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú, thác Hang Dơi (thị trấn Kbang) là điểm đến thú vị của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Chị Lê Thị Hiền (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vui vẻ kể: “Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 1 đến ngày 4-9), tôi và 6 người bạn lên kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi tại Kbang. Sáng ngày 1-9, chúng tôi có mặt tại thác Hang Dơi. Đường đi đến thác thuận tiện, cảnh quan hùng vỹ, không khí trong lành”. Chị Hiền nhận xét, ngoài thác nước đẹp, hang động tự nhiên, đơn vị quản lý khu vực thác tạo thêm bối cảnh, nhà chòi để khách chụp ảnh, nghỉ ngơi, ngắm cảnh hòa mình cùng thiên nhiên; thưởng thức các món ăn đặc sản như cơm lam, gà nướng, cà đắng...

Còn anh Phạm Minh Điệp (làng Châu, xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) thì chia sẻ: “Đón Tết Độc lập năm nay, gia đình tôi tổ chức cho các con khám phá, trải nghiệm tại thác Hang Dơi và tham quan một số di tích lịch sử trên địa bàn huyện Kbang giúp các con thêm hiểu, trân quý, tự hào về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của ông cha để giành độc lập, tự do cho dân tộc”.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa bất chợt nhưng không khí ngày Quốc khánh ở khu vực Đông Nam tỉnh vẫn rất hân hoan, nhộn nhịp. Khắp các con đường đều rực rỡ cờ hoa. Tại thị xã Ayun Pa, cùng với các điểm tham quan, dã ngoại, nhiều du khách chọn những quán cà phê có view đẹp, các khu vui chơi giải trí để cùng lưu lại những khoảnh khắc ấm áp bên người thân.

Chị Ksor H’Reo (xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Theo kế hoạch ban đầu, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay tôi dự định cùng bạn bè đi Phú Yên tắm biển nhưng do thời tiết thay đổi đột ngột, mưa nhiều nên cả nhóm dời kế hoạch lại dịp khác. Thay vào đó, chúng tôi cùng nhau cà phê trò chuyện và tổ chức nấu ăn. Tôi chọn Tiệm cà phê 1993 (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) bởi ở đây không gian thoáng đạt, view đẹp, yên tĩnh giúp mọi người thoải mái thư giãn cũng như lưu lại những tấm hình đẹp”.

Trong khi đó, vượt hơn 500 km về Ayun Pa gặp gỡ bạn bè, chị Phùng Thị Hoa (Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) cho hay: “Tôi thích thời tiết Ayun Pa mùa này, se se lạnh, rất thích hợp để tổ chức tiệc cùng bạn bè. Mặc dù trời có mưa nhưng không lớn và kéo dài nên tôi và các bạn vẫn chọn Khu du lịch sinh thái Suối Đá 2 (thị xã Ayun Pa) để trải nghiệm. Chúng tôi cùng nhau trổ tài làm món cơm lam, gà nướng, tranh thủ trời tạnh ráo chút thì chụp hình check in. Ai nấy đều hạnh phúc vì đã có một ngày Tết Độc lập trọn vẹn”.



Ngày Tết Độc lập, ngoài cờ hoa, pa-nô, băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngập tràn mọi tuyến phố thì trước mỗi nhà dân đều cũng phấp phới lá quốc kỳ đỏ thắm. Mỗi người ai nấy không khỏi xúc động, hân hoan trước những hình ảnh thiêng liêng ấy, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do.

Nhóm Phóng viên