(GLO)-

Dự báo trong kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng như tần suất của hoạt động vận tải gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.