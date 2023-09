Công ty Điện lực Gia Lai: Đảm bảo nguồn điện phục vụ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc đảm bảo cung cấp điện trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các Điện lực trực thuộc xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn nhằm phục vụ người dân trên địa bàn quản lý.

Theo dự báo, từ ngày 1 đến ngày 4-9, phụ tải cao điểm tại tỉnh Gia Lai (Pmax) đạt 235 MW với sản lượng khoảng 3,85 triệu kWh. Để đảm bảo nguồn điện, Giám đốc PC Gia Lai đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý, đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; ưu tiên đảm bảo nguồn điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương trong dịp này.

Cùng với đó, PC Gia Lai yêu cầu các Điện lực chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các lễ hội; tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện; phân công lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, xử lý nhanh khi xảy ra sự cố. Các Điện lực chủ động lập kế hoạch tách tụ bù trung áp, hạ áp trên lưới điện thuộc đơn vị quản lý vận hành đảm bảo không phát ngược công suất phản kháng qua hệ thống đo đếm ranh giới giữa 2 Điện lực và tại đầu xuất tuyến trung áp trạm biến áp 110 kV.

Ngoài ra, PC Gia Lai còn chủ động làm việc với các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ kết nối với lưới điện trung áp của PC Gia Lai, kiểm tra bảo dưỡng, hệ thống công nghệ đảm bảo máy vận hành an toàn liên tục, sẵn sàng huy động công suất theo đúng biểu đồ phát được phê duyệt, huy động tối đa công suất theo yêu cầu, không phát công suất phản kháng lên lưới trong dịp nghỉ lễ.

Đặc biệt, PC Gia Lai sẽ không thực hiện cắt điện từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 2-9 trên toàn hệ thống lưới điện thuộc địa bàn quản lý, trừ trường hợp để xử lý sự cố. Trong trường hợp xảy ra bất cứ sự cố nào về điện, khuyến nghị người dân gọi tổng đài CSKH 19001909 để được xử lý nhanh chóng.

Sự chủ động xây dựng phương án, triển khai các biện pháp cấp điện cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 của PC Gia Lai và các đơn vị trực thuộc sẽ đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, tạo điều kiện để người dân trên địa bàn tỉnh có kỳ nghỉ lễ an toàn và vui vẻ.

Được biết, bên cạnh những hoạt động đặc thù triển khai trong các dịp lễ, để đảm bảo an toàn lưới điện, ổn định nguồn điện, PC Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền và người dân tiến hành phát quang hành lang lưới điện, triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng-chống cháy nổ cho các công trình điện.

Gia Lai đang bước vào mùa mưa bão. Theo đó, công tác tuyên truyền an toàn điện được tích cực đẩy mạnh, nhất là đối với khách hàng sử dụng điện nằm trong khu vực có đường điện cao áp đi qua. Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai tuyên truyền tới tận hộ dân các quy định về hành lang an toàn lưới điện, đề nghị khách hàng thực hiện đúng các cam kết với ngành điện, như không xây dựng, cơi nới nhà cửa, trồng cây vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện… để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.