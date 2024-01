Vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy: Khởi tố 130 vụ án, 331 bị can

Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, đến nay Công an TPHCM đã khởi tố 130 vụ án với 331 bị can, xử lý hành chính 79 đối tượng, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện tội phạm liên quan;



Giá trị ma túy các đối tượng mua bán trên 22.000 tỷ đồng.

Tối 3-1, Công an TPHCM họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024.

Theo Phòng Tham mưu Công an TPHCM, trong năm 2023 toàn lực lượng Công an TPHCM đã triệt phá 2.249 vụ án liên quan đến ma tuý với gần 5.000 đối tượng (tăng 955 vụ, tương ứng gần 74%); thu giữ gần 950kg ma túy các loại, 1.310ml dung dịch có chứa ma túy; gần 90kg tiền chất; 152kg chất nghi ma túy (đang giám định), 37 khẩu súng, 253 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Điển hình ngày 16-3-2023, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an TPHCM phối hợp cùng Cục C04, Bộ Công an; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục Hải quan TPHCM phát hiện, thu giữ 11kg ma túy tổng hợp được các đối tượng nguỵ trang trong các tuýp kem đánh răng, nước súc miệng; sau đó thuê các tiếp viên xách tay, vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không.

Qua đấu tranh mở rộng đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 130 vụ án với 331 bị can, xử lý hành chính 79 đối tượng, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện tội phạm liên quan, giá trị ma túy các đối tượng mua bán trên 22.000 tỷ đồng.

Công an TPHCM cũng đã tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức mua bán, tổ chức chứa chấp, sử dụng trái phép trong căn hộ, chung cư cao tầng trên địa bàn, lập 8.576 hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện.

Cũng trong năm 2023, Công an TPHCM đã tập trung đấu tranh, khám phá 607 vụ cướp, cướp giật tài sản, bắt 925 đối tượng; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, công an đã phát hiện, xử lý 263 vụ với 404 đối tượng. Trong đó, công an đã khởi tố 115 vụ với 262 bị can, xử lý hành chính 31 vụ với 36 đối tượng, đang làm rõ 103 vụ.

Đáng nói, công an đã triệt xóa 27 ứng dụng công nghệ cho vay tín dụng đen như: Goldvay, sugarvay, findong, wellvay,..