Vụ 4 người tử vong ở xã Cát Tiến: Có khả năng do nạn nhân tự sát

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 11-4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: Trong vụ 4 người cùng gia đình tử vong ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến), có khả năng do một trong các nạn nhân tự sát.

“Nhận định ban đầu có khả năng 1 trong 4 nạn nhân có ý định tự sát. Tuy nhiên, kết quả chính xác thì vẫn đang được điều tra, làm rõ” - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.

Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị chức năng phong tỏa, điều tra tại căn nhà xảy ra vụ việc vào chiều 10-4. Ảnh: Nguyễn Chơn

Như đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 10-4, ông Trần Quốc Thiện (SN 1957, trú thôn Chánh Hóa) đến nhà em gái ruột thì phát hiện bà Trần Thị Đức (SN 1963) cùng con gái là chị Trần Thị Cao (SN 1989) và hai cháu ngoại sinh đôi Ngô Xuân Hải, Ngô Xuân Hưng (SN 2011) tử vong trong nhà.

Hiện trường có dấu hiệu xảy ra cháy, thi thể nạn nhân và nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Hàng xóm cho biết, gia đình bà Đức có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh; thành viên trong nhà có người vì mặc cảm bản thân nên sống có phần khép kín, căn nhà vì vậy cũng ít người lui tới.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

Pháp luật

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại 150 tỉ đồng.

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

Pháp luật

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

null