Vụ 4 người tử vong ở xã Cát Tiến: Có khả năng do nạn nhân tự sát

(GLO)- Ngày 11-4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: Trong vụ 4 người cùng gia đình tử vong ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến), có khả năng do một trong các nạn nhân tự sát.

“Nhận định ban đầu có khả năng 1 trong 4 nạn nhân có ý định tự sát. Tuy nhiên, kết quả chính xác thì vẫn đang được điều tra, làm rõ” - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.

Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị chức năng phong tỏa, điều tra tại căn nhà xảy ra vụ việc vào chiều 10-4. Ảnh: Nguyễn Chơn

Như đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 10-4, ông Trần Quốc Thiện (SN 1957, trú thôn Chánh Hóa) đến nhà em gái ruột thì phát hiện bà Trần Thị Đức (SN 1963) cùng con gái là chị Trần Thị Cao (SN 1989) và hai cháu ngoại sinh đôi Ngô Xuân Hải, Ngô Xuân Hưng (SN 2011) tử vong trong nhà.

Hiện trường có dấu hiệu xảy ra cháy, thi thể nạn nhân và nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Hàng xóm cho biết, gia đình bà Đức có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh; thành viên trong nhà có người vì mặc cảm bản thân nên sống có phần khép kín, căn nhà vì vậy cũng ít người lui tới.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.