Xót xa cảnh đời bất hạnh của 4 nạn nhân trong cùng gia đình tử vong ở xã Cát Tiến

(GLO)- Chiều 10-4, xóm 1, thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) chìm trong không khí tang thương sau thông tin phát hiện cả gia đình 4 mẹ con bà cháu tử vong tại nhà. Người thân, xóm làng càng đau lòng hơn khi các nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng éo le, bất hạnh.

Người thân cho biết, bà Trần Thị Đức (SN 1963) trước đây không lập gia đình. Sau khi sinh chị Trần Thị Cao (SN 1989), bà ở vậy nuôi con, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Căn nhà nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Nguyễn Chơn

Chị Cao sau này nghỉ học sớm, có thời gian đi làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh rồi về quê lấy chồng ở huyện Phù Mỹ (cũ). Sau thời gian ngắn chung sống ở nhà chồng, cuộc hôn nhân tan vỡ vì những bất đồng, mâu thuẫn. Rồi đến một ngày chị Cao bụng mang dạ chửa rời nhà chồng về sống cùng mẹ ruột.

Sau khi sinh 2 cháu Ngô Xuân Hải, Ngô Xuân Hưng (cùng SN 2011), cuộc sống của 4 con người càng túng thiếu, cơ cực. Những năm gần đây, bà Đức làm nông, nuôi bò, chị Cao vừa phụ mẹ làm ruộng vừa làm công nhân bóc vỏ hạt điều tại một công ty gần nhà, với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng.

Dù cuộc sống thiếu trước hụt sau, chị Cao vẫn gắng gượng chăm lo cho 2 con trai đến trường. “Hai cháu cao lớn, trắng trẻo đẹp trai, hiền lành nên khi nghe tin ai cũng xót thương” - một người hàng xóm tâm sự.

Người dân địa phương tại khu vực phía trước nhà nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Chơn

Chiều 10-4, ông Nguyễn An - Hiệu trưởng Trường THCS Cát Thành cho biết, hai em Hải, Hưng là học sinh lớp 9A4 của trường. Hai em có dấu hiệu thiểu năng trí tuệ nhẹ nên học lực ở mức bình thường, dù hoàn cảnh nghèo khó, bất hạnh nhưng 2 em ngoan hiền. Nhà trường, giáo viên thường động viên khuyến khích các em cố gắng học tập.

Ông Nguyễn Khánh Hòa - Trưởng thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) cho biết, gia đình bà Đức hoàn cảnh khốn khó, trước đây thuộc diện hộ nghèo, thời gian gần đây được xếp diện hộ cận nghèo. Thời gian qua địa phương quan tâm, dành nhiều sự hỗ trợ cho gia đình, trong đó đã 2 lần trao tặng bò sinh sản để giúp mấy bà cháu vươn lên.

Lực lượng Công an phong tỏa lối vào nhà nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tối 10-4, ông Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến cho biết, hiện cơ quan Công an cùng các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. “Địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người thân lo mai táng các nạn nhân”, ông Hưng nói.

Như đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 10-4, ông Trần Quốc Thiện (SN 1957, anh ruột bà Đức) đến nhà thì phát hiện bà Đức cùng con gái là chị Cao cùng hai cháu ngoại Hải, Hưng tử vong trong nhà. Hiện trường có dấu hiệu xảy ra cháy, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.