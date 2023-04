Ngày 12-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) 6 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài ra, Tòa án còn tuyên phạt quản chế bị cáo Thắng 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 13-6-2018 đến ngày 31-12-2020, Nguyễn Lân Thắng trực tiếp tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng và được đăng tải lên Internet 12 video clip có nhiều nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình điều tra có đủ căn cứ nên ngày 5-7-2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

HUỲNH LÊ (vietnamplus.vn; laodong.vn; plo.vn)