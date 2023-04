Sáng 12.4, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thưởng nóng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã phát hiện, bắt giữ một người Trung Quốc trốn truy nã ở biển Đà Nẵng.

Theo đó, Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Q.Ngũ Hành Sơn được thưởng nóng 5 triệu đồng/đơn vị.

Trước đó, ngày 25.3, qua công tác nắm tình hình, Công an Q.Ngũ Hành Sơn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hình sự theo dõi nghi phạm thuộc diện truy nã của Bộ Công an Trung Quốc đang có mặt ở khu vực biển Đà Nẵng.

Sau khi xác định khách sạn nơi nghi phạm lưu trú, các đơn vị phối hợp đột kích một khách sạn nằm trên đường Lê Quang Đạo (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), qua đó phát hiện Huang Ping Feng (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Trao đổi bước đầu, Huang Ping Feng viện lý do đã gửi giấy tờ tùy thân đi gia hạn nên cố tình không xuất trình. Tuy nhiên tiếp tục kiểm tra phòng khách sạn, lực lượng chức năng xác định Huang Ping Feng cất giữ giấy tờ trong phòng ở.

Qua đó, lực lượng công an xác định Huang Ping Feng đang bị Bộ Công an Trung Quốc truy nã. Hiện người này đang bị giám sát tại TP.Đà Nẵng, trong thời gian chuẩn bị thủ tục bàn giao cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích các đơn vị phối hợp bài bản, bắt giữ kịp thời đối tượng người Trung Quốc trong diện truy nã quốc tế, giữ vững hiệu quả quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

Đây là người nước ngoài thứ 3 bị truy nã quốc tế mà công an các đơn vị, địa phương tại TP.Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ trong quý 1/2023, trong đó có 2 người Hàn Quốc, 1 người Trung Quốc.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú ý phát hiện, phòng ngừa tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao, có tổ chức, liên kết trong và ngoài nước lợi dụng địa bàn TP.Đà Nẵng làm nơi trú ẩn, hoạt động; vận động người dân cảnh giác, tố giác người nước ngoài vi phạm pháp luật, hoạt động trái phép, sai mục đích nhập cảnh.