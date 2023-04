(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Prông phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hải (SN 2004, trú tại thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông).

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, ngày 22-2-2022, trong lúc uống rượu tại xã Ia Lâu, giữa Hải và anh H.V.N. (SN 1981, trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn. Hải đã dùng cây gỗ đánh liên tiếp 2 phát vào đầu anh N. gây tổn hại 51% sức khỏe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Prông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hải về hành vi giết người. Tuy nhiên, sau khi gây án, Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 14-10-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Prông đã ra quyết định truy nã đối với Hải.