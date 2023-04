Tin liên quan Gian nan nghề tầm nã

Theo đó, năm 2011 Hằng bị Tòa án nhân dân TP. Pleiku kết án 4 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại chờ thi hành án đối tượng đã bỏ trốn, không chấp hành quyết định thi hành bản án theo quy định nên Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với Hằng. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng đi bán hàng lưu động khắp các tỉnh, thành ở khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Đến ngày 3-4-2023, sau hơn 12 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang bán hàng tại xã Chư Á, TP. Pleiku.

Trước đó, vào ngày 1-4-2023, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cũng đã bắt giữ đối tượng truy nã Trần Minh Trọng vì trốn thi hành án. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 23-4-2022, do mâu thuẫn với anh N.V.T. (trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku) là tài xế lái máy đào đang thi công đường Nguyễn Chí Thanh, đối tượng đã dùng đá ném vỡ 6 tấm kính cabin xe máy đào của anh T., gây thiệt hại hơn 37 triệu đồng. Cuối năm 2022, Trọng bị Tòa án nhân dân thành phố Pleiku tuyên phạt 18 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên trong thời gian được tại ngoại, Trọng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 28-3-2023, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với Trần Minh Trọng về tội trốn thi hành án. Sau thời gian lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku.