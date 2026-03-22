Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 20-3, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2026.

tuyen-duong-10-guong-mat-tre-tieu-bieu-trong-llvt-tinh-nam-2026.jpg
Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu LLVT năm 2026. Ảnh: Anh Tuấn

Theo đó, 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu LLVT tỉnh Gia Lai năm 2026 gồm: Đại úy Phạm Thị Xuân Thu, Đại úy Lê Văn Thoại, Thượng úy Trần Thùy Yến Nhi, Đại úy Võ Triệu Long, Thượng úy Lê Tuấn Vũ, Thượng úy Trần Xuân Đạt, Thượng úy Trần Thị Mỹ Thùy, Thượng úy Nguyễn Hí, Thượng úy Phan Nguyên Vũ và Thượng úy Hà Văn Anh.

Đây là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phong trào thi đua của LLVT tỉnh.

z7643566839672-a6009a47dcaff4433020d9621b491d4a.jpg
Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Anh Tuấn

Trong khuôn khổ của chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà (600 nghìn đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, trình chiếu phóng sự về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT tỉnh; tổ chức giao lưu giữa cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực tiễn.

z7643568157165-ef5c3ea47f35b62b63cb7821faab6719.jpg
Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương những kết quả, thành tích của các gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương những thành tích của các gương mặt trẻ tiêu biểu; đồng thời đề nghị tuổi trẻ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

(GLO)- 51 năm sau ngày giải phóng (17/3/1975 - 17/3/2026), Pleiku đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Gia Lai với diện mạo ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một đô thị cao nguyên.

(GLO)- Những năm qua, Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Từ môi trường giáo dục của nhà trường, nhiều học sinh tiêu biểu đã trưởng thành, trở thành đảng viên trẻ, bổ sung nguồn cán bộ cho địa phương.

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

null