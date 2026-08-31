Từ 1-9, tài nguyên giáo dục mở thay đổi việc học đại học ra sao?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, Thông tư số 61/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực, lần đầu quy định thống nhất về khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động giáo dục đại học.

Theo quy định mới, tài nguyên giáo dục mở được đặt trong vai trò nền tảng của giáo dục đại học số, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, tăng cường chia sẻ học liệu và hình thành mạng lưới kết nối tài nguyên giữa các cơ sở đào tạo trên phạm vi cả nước.

Sinh viên có thể tiếp cận nguồn học liệu rộng hơn

Điểm đáng chú ý là các cơ sở đào tạo được sử dụng tài nguyên giáo dục mở làm học liệu chính thức, học liệu tham khảo hoặc học liệu bổ trợ trong chương trình đào tạo.

Quy định mới mở rộng khả năng tiếp cận học liệu, thúc đẩy chia sẻ giữa các cơ sở đào tạo và tạo thêm điều kiện cho sinh viên tự học, học trực tuyến, nghiên cứu. Ảnh minh họa: AI/VGP

Nguồn tài nguyên này có thể được sử dụng cho các khóa học trực tuyến, hoạt động nghiên cứu khoa học, công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ, cấp chứng chỉ và văn bằng theo quy định hiện hành.

Điều này tạo điều kiện để việc học không chỉ giới hạn trong giáo trình hoặc kho học liệu của từng trường. Sinh viên có thể tiếp cận thêm các tài liệu được chia sẻ từ những cơ sở đào tạo khác, qua đó mở rộng nguồn tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

Học liệu do ngân sách nhà nước đầu tư được ưu tiên mở

Một quy định đáng chú ý khác là các học liệu, giáo trình, bài giảng, khóa học trực tuyến và sản phẩm học thuật được tạo lập toàn bộ hoặc chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước được ưu tiên công bố theo giấy phép mở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc thuộc phạm vi hạn chế công bố.

Quy định này hướng tới việc khai thác hiệu quả hơn những nguồn học liệu được đầu tư từ ngân sách, thay vì để các sản phẩm chỉ được sử dụng trong phạm vi hẹp.

Về lâu dài, việc hình thành hệ sinh thái học liệu dùng chung có thể giúp giảm sự phân tán nguồn tài liệu giữa các trường, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho người học.

“Mở” nhưng không có nghĩa là sử dụng tùy ý

Thông tư cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng và tính pháp lý của tài nguyên giáo dục mở. Học liệu đưa vào sử dụng phải bảo đảm chất lượng, được gắn giấy phép mở phù hợp và đáp ứng yêu cầu tích hợp, chia sẻ trên môi trường số.

Người sử dụng được quyền truy cập, khai thác, sử dụng, chỉnh sửa, kết hợp và chia sẻ tài nguyên theo điều kiện của giấy phép mở. Tuy nhiên, việc sử dụng phải tuân thủ quy định về quyền tác giả, sở hữu trí tuệ, trích dẫn nguồn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và liêm chính học thuật.

Đối với tài nguyên có sử dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, Thông tư yêu cầu bảo đảm tính minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hướng tới kho học liệu dùng chung toàn hệ thống

Thông tư yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng và phát triển nền tảng tài nguyên giáo dục mở của đơn vị, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối với Cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia.

Các cơ sở đào tạo cũng được yêu cầu xây dựng cơ chế khuyến khích, ghi nhận tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng tài nguyên giáo dục mở và có thể xem xét công nhận tài nguyên giáo dục mở là sản phẩm học thuật theo quy định của từng trường.