Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Truy tìm đối tượng mang súng săn vào Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 26-3, Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) cho biết đang rà soát, xác minh vụ việc 2 đối tượng mang súng vào Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nghi để săn bắn động vật.

Trước đó, trưa 19-3, tổ công tác của Trạm Bảo vệ rừng số 2 (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) tiến hành tuần tra, truy quét tại khu vực khoảnh 4, tiểu khu 434 thuộc địa giới hành chính xã Ayun.

Công an xã Ayun Pa đang truy tìm đối tượng mang khẩu súng săn vào rừng Kon Ka Kinh. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng khả nghi đang lén lút di chuyển trong khu vực lâm phần. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã vứt lại đồ vật, lợi dụng địa hình rừng núi phức tạp để tháo chạy khỏi hiện trường.

Tổ công tác đã thu giữ 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì, nhãn hiệu AIRFORCE, có gắn ống ngắm chuyên dụng. Sau đó, lực lượng bảo vệ rừng đã bàn giao tang vật cho Công an xã Ayun thụ lý theo thẩm quyền.

Công an xã Ayun đã lập hồ sơ xử lý tang vật theo quy định. Đồng thời phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm tăng cường các biện pháp tuần tra, rà soát nhằm xác minh, làm rõ danh tính của các đối tượng đã bỏ trốn.

Đánh giá bài viết

Tin tức

Tin tức

Tin tức

